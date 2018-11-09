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Waymo первой в мире запустит коммерческий сервис беспилотных такси

Waymo первой в мире запустит коммерческий сервис беспилотных такси

Компания Waymo уже в декабре может первой в мире запустить такси с беспилотными автомобилями.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

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По его словам, разработчик намерен запустить в США сервис самоуправляемых такси под новым брендом, название которого держится в тайне до официального объявления. Комментировать слухи о готовящемся запуске проекта в компании отказались.

Впрочем, пока речь идет скорее о бета-версии сервиса: компания не намерена в ближайшее время запускать мобильное приложение для всех пользователей, предоставив доступ к услуге ограниченному числу лиц.

Скорее всего, это будут некоторые из тех людей, кто участвовал в программе тестовых поездок. При этом коммерческие поездки будут осуществляться только в пригородах Финикса (штат Аризона), а зона покрытия сервиса не будет превышать 260 кв. км.

По материалам Коммерсантъ
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