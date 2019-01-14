В Кабмине предлагают контролировать техосмотр с помощью RFID-меток

Кабинет министров Украины предлагает контролировать прохождение техосмотров автобусами и коммерческим транспортом с помощью меток радиочастотной идентификации (RFID).

В правительстве отмечают, что из-за отсутствия механизмов контроля за соблюдением участниками дорожного движения требований о прохождении обязательного техосморта выявляются случаи фальсификации протоколов проверки.

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Указанные проблемные вопросы предлагается решить путем фиксации факта прохождения техосмотра на самоклеющейся метке радиочастотной идентификации, которая будет размещаться в автобусе или коммерческом авто.

Это будет обеспечивать дистанционный автоматический надзор со стороны контролирующих органов.