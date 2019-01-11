Автогигантов обвинили в манипуляциях с расходом топлива

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Тот, кто покупает новый автомобиль, как правило, руководствуется в своем выборе в том числе и показателями расхода им горючего. Однако в реальных условиях авто “съедают” в среднем на 39% больше топлива, чем указывают производители.
Таковы результаты исследования Международного совета по экологически чистому транспорту (ICCT).
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По его данным, для среднестатистического водителя это означает увеличение расходов в среднем на 400 евро в год. В исследовании, данные которого касаются 2017 года, было охвачено 1,3 миллиона автомобилей в восьми европейских странах. По сравнению с предыдущим годом разница между заявленными и реальными показателями потребления горючего уменьшилась впервые с 2012 года, когда проводились исследования, – на 1%.
“До этого отличие от года к году росло”, – отметил исследователь ICCT Уве Титге (Uwe Tietge), слова которого приводит информагентство AFP.
Между различными автопроизводителями есть значительные отличия, говорится в исследовании. Так, автомобили производства Audi, BMW, Daimler и Volvo демонстрируют в среднем наибольшие различия между реальными и заявленными показателями расхода топлива.
Меньше всего эти данные отличаются в автомобилях таких концернов, как Honda и Mazda. Какие лазейки используют автоконцерны, чтобы достичь желаемых низких показателей потребления топлива: автопроизводители прибегают к обману.
“Шины очень сильно накачивают, протектор соскребают, резину делают более твердой, нагревая в печи. Кондиционер настраивают, радио выключают”, – отмечает эксперт организации Петер Мок (Peter Mock).
Он также указывает на то, что к 2021 году автопроизводители будут обязаны протоколировать реальное потребление автомобилями топлива и, соответственно, реальные выбросы СО2 в атмосферу.
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