В Украину разрешили импортировать новые авто без ESP - эксперт

В Украине с 8 января 2019 года официально действует приказ Министерства инфраструктуры Украины № 561 «Об утверждении Изменений к Порядку утверждения конструкции транспортных средств, их частей и оборудования» от 23.11.2018.

Об этом сообщает генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

В Украину с этого дня можно импортировать новые авто без Electronic Stability System-ESP (системы курсовой устойчивости авто). Рада ранее разрешила ввоз авто даже Евро-3, а введение Евро-6 перенесли.

Поэтому нелогично выглядит разрешение на ввоз авто с Евро-3 для одних и запрет на ввоз авто без ESP для других. Практически все авто Евро-6 оснащены ESP, a вот многие авто даже Евро-5 такой системы не имеют, поэтому МИУ просто привела Приказ к реалиям Украины. Также в соответствие к Закону о переносе введения Евро-6 приведены другие нормы Приказа.

«Мое мнение: ESP в авто необходимо и система курсовой устойчивости позволяет спасти людям жизнь, но все должно быть логичным: нельзя одним запретить ввоз авто без ESP (то есть, реально ввести Евро-6), а другим разрешить ввоз авто ДАЖЕ Евро-3. Законы должны быть едины для всех!«, — резюмировал Назаренко.