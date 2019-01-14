В Украине утвердили порядок погашения задолженности перед шахтерами

Кабинет министров Украины утвердил порядок расходования бюджетных средств на реструктуризацию угольной отрасли.

Отмечается, что постановлением Кабмина утверждается порядок использования средств по бюджетной программе поддержки отрасли. Документ определяет Минэнерго главным распорядителем средств, а государственные шахты – получателями.

Также в документе указано, что средства не смогут получить шахты, которые признаны банкротом или находятся в стадии ликвидации.

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Бюджетные средства направляются на оплату труда шахтеров и внесение обязательных платежей, связанных с выплатой зарплаты, а также на погашение задолженностей. Также деньги будут направлены на модернизацию угледобывающих предприятий.