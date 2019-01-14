В Украине утвердили порядок погашения задолженности перед шахтерами

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Кабинет министров Украины утвердил порядок расходования бюджетных средств на реструктуризацию угольной отрасли.
Отмечается, что постановлением Кабмина утверждается порядок использования средств по бюджетной программе поддержки отрасли. Документ определяет Минэнерго главным распорядителем средств, а государственные шахты – получателями.
Также в документе указано, что средства не смогут получить шахты, которые признаны банкротом или находятся в стадии ликвидации.
Читайте также: Половина предприятий в Украине платит сотрудникам зарплату в конвертах
Бюджетные средства направляются на оплату труда шахтеров и внесение обязательных платежей, связанных с выплатой зарплаты, а также на погашение задолженностей. Также деньги будут направлены на модернизацию угледобывающих предприятий.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Европа предлагает Украине новый транзитный контракт на 10 лет11 ч. назад - 2661 55
Порошенко рассказал, сколько заводов в Украине построено за четыре года7 ч. назад - 2704 43
Порошенко рассказал, когда украинцы почувствуют плоды реформВчера, 21:00 - 3038 31
Большинство ГОСТов СССР утратили силу в УкраинеВчера, 21:30 - 1257 26
Январские платежки за газ законны и подлежат оплате - регуляторВчера, 19:00 - 3167 11
В ПриватБанке запустили новый сервис - выдачу наличных на кассе при оплате картой6 ч. назад - 5666 10
Январские платежки за газ законны и подлежат оплате - регуляторВчера, 19:00 - 3167 11
Порошенко рассказал, когда украинцы почувствуют плоды реформВчера, 21:00 - 3038 31
Порошенко рассказал, сколько заводов в Украине построено за четыре года7 ч. назад - 2704 43
Европа предлагает Украине новый транзитный контракт на 10 лет11 ч. назад - 2661 55
Huawei анонсировала 5G-смартфон7 ч. назад - 282
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 2185
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 4251 7
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 10357 4
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 2260 1