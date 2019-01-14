Эксперт назвала три основные цели Украины на форуме в Давосе

Украинские представители на экономическом форуме в Давосе преследуют три основные цели. Одна из них – переговоры с многочисленными бизнесменами, собравшимися там.

Об этом рассказала эксперт-международник Анна Шелест.

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Она пояснила, что Давос дает возможность привлечь различные инвестиции и проговорить риски захода в Украину крупных проектов.

“Второе – это политическая среда. Это представители международных организаций, это возможность дополнительно поговорить об основных вопросах безопасности”, – добавила Шелест.

Третьей же целью выступают традиционные партнеры Украины из стран-членов НАТО и ЕС, а также государств, которые присутствуют в черноморском регионе, уточнила международник. С ними украинским представителям крайне важно обсудить тему безопасности, которая существенно ухудшилась в районе Черного моря после инцидента с незаконным захватом кораблей ВМСУ силами Российской Федерации.