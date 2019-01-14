Нацполиция открыла дело по факту хищения 20 млн гривен при строительстве экспресса в Борисполь

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Национальная полиция расследует уголовное производство по факту присвоения и растраты крупной суммы государственных средств чиновниками и бизнесменами при строительстве экспресса “Киев – Международный аэропорт “Борисполь”.
Об этом говорится в материалах суда.
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Дело расследуется с 4 декабря 2018 года по фактам присвоения средств чиновниками одного из госпредприятий по предварительному сговору с должностными лицами частного предприятия путем формального документального оформления выполнения работ и внесения заведомо ложных сведений в официальные документы (ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса).
“В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2018 года ООО “Рилейд” неоднократно побеждало в публичных закупках филиала “Юго-Западная железная дорога” ПАО “Укрзализныця” по объекту строительства “Организация железнодорожного пассажирского сообщения Киев – Международный аэропорт “Борисполь” на общую сумму 20 444 582 гривен”, – отмечается в сообщении.
17 января Печерский райсуд Киева предоставил полиции доступ к ряду документов для установления обстоятельств правонарушения и лиц, причастных к совершению преступления.
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