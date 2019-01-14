НАБУ объявило семерым лицам подозрение в хищении средств "УЗ" на 90 миллионов

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Национальное антикоррупционное бюро подозревает в хищении более 90 миллионов гривен филиала “Центр обеспечения производства” ПАО “Укрзализныця” семерых человек.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
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“Как установило следствие, подозреваемые на протяжении декабря 2015 – марта 2017 гг. организовали закупку ПАО “Укрзализныця” стрелочной продукции по завышенным ценам с помощью подконтрольных предприятий-посредников и таким образом завладели средствами Филиала “Центр обеспечения производства” ПАО “Укрзализныця” в сумме около 93,28 млн грн”, – говорится в сообщении.
Подозрение объявлено председателю правления – генеральному директору производителя стрелочной продукции, первому заместителю генерального директора, учредителю – директору фиктивной компании-победителя тендера, директору компании-посредника, троим сотрудникам филиала “Центр обеспечения производства”.
Отмечается, что трех лиц, которые являются должностными лицами филиала “УЗ”, задержали.
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Других лиц, причастных к преступлению, устанавливают. Также готовится представление о снятии неприкосновенности с депутата, который является предполагаемым организатором схемы.
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