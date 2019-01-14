Бывший первый заместитель министра инфраструктуры рассказал, откуда в Укрзализныце миллиардные убытки

Укрзализныця недостаточно зарабатывает, чтобы самой себя содержать.

Об этом рассказал бывший первый заместитель министра инфраструктуры Украины Владимир Шульмейстер во время презентации исследования деятельности Укрзализныци Украинского института будущего.

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При общей прибыли в 3 млрд долларов в год (около 84 млрд грн) она столько же теряет.

“Все помнят задачку с ванной. Кран откручивают, набирают ванну, и параллельно вода вытекает. Если представить УЗ как ванну, то часть доходов мы сразу теряем – за счет нынешней тарифной системы. Это минус 800 млн долларов в год (22,4 млрд грн). Потери от проезда безбилетников по пригороду – 150 млн долларов (4,2 млрд грн). Также неэффективное управление собственностью. Внутри самой УЗ немало дыр, через которые вытекает бюджет. Это, в частности, и неэффективные закупки – примерно 200 млн долларов в год (5,6 млрд грн). Сверху на кране “сидят” и руководство, и Наблюдательный совет, которые должны заботиться о том, чтобы ванна УЗ не была дырявая. Надо просто перестать воровать – и тут я говорю сейчас не только и не столько об Укрзализныце”, – говорит Владимир Шульмейстер

По его словам, пассажирские перевозки составляют 10% прибыли Укрзализныци. Убыток в 2018 году от пассажирских перевозок – почти 10 млрд грн. К 2030 году, если тенденция не изменится, УЗ потеряет к 100 млрд грн только по этому направлению.

“Повышение тарифов – это политический вопрос. Сейчас, перед выборами, повышать цены на проезд мало кто хочет. В Укрзализныце катастрофическая ситуация с государственной компенсацией проезда льготников. В 2018 году государственный долг перед УЗ – около 500 млн грн. И так будет, пока не будет монетизации льгот. Если говорить о государстве, то в вопросе льгот оно Укрзализныцю только “подтапливает” и смотрит, как она там – барахтается или уже нет”, – добавил Шульмейстер.