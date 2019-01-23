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Центробанк Германии насчитал у немцев более 6 триллионов евро сбережений

Центробанк Германии насчитал у немцев более 6 триллионов евро сбережений

Накопления жителей Германии в четвертом квартале 2018 года выросли на 76 млрд евро и составили, в общей сложности, более 6 триллионов евро.

Об этом свидетельствуют подсчеты немецкого федерального банка – Bundesbank.

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Как отмечает центробанк ФРГ, в этой сумме не учитываются 12,5 млрд немецких марок в банкнотах и монетах, которые до сих пор не обменены на евро, хотя такая возможность существует и сейчас. Немецкий федеральный банк также не учитывал деньги, вложенные в недвижимость.

По подсчетам Bundesbank, наличными и в банках у жителей Германии хранятся почти 2,5 триллиона евро. Несколько меньше вложено в долговременное страхование жизни.

В акции немцы вложили почти 644 млрд евро и еще около 596 млрд – в инвестиционные фонды.

Немецкий федеральный банк также уточнил, что за вычетом долгов, «чистые» сбережения жителей Германии составляют 4,3 трлн евро.

По материалам Комментарии
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