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Министр экономики Германии призвал не вмешиваться в "Северный поток-2"

Министр экономики Германии призвал не вмешиваться в "Северный поток-2"

Министр экономики Германии Петер Альтмайер призвал не мешать строительству газопровода “Северный поток-2”. Он не видит никаких проблем в осуществлении проекта газопровода из России через Северное море.

Об этом глава ведомства заявил во время интервью изданию Handelsblatt.

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По словам Альтмайера, правительство Германии не имеет никаких юридических оснований для вмешательства в строительство газового трубопровода “Северный поток-2”.

Он также заявил, что его позицию поддерживает министр иностранных дел Германии Хайко Маас, который заявил, что санкции США против немецких компаний, участвующих в строительстве трубопровода, не остановят реализацию проекта.

По материалам Ура-информ
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