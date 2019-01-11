Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 149 0

"Турецкий поток" планируется ввести в эксплуатацию к концу 2019 года

"Турецкий поток" планируется ввести в эксплуатацию к концу 2019 года

Газопровод “Турецкий поток” планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

Об этом сказал президент России Владимир Путин в интервью сербским СМИ.

Читайте также: Северный поток – 2: строительные компании получили от США письма о санкциях

Путин отметил, что компания “Газпром” прорабатывает маршрут транспортировки газа Болгария – Сербия – Венгрия с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене. Но, по его словам, окончательное решение будет принято в зависимости от позиции Европейского союза.

“Мы полагаем, что заинтересованные в российском газе страны ЕС должны получить от Евросоюза гарантии, что планы продолжения “Турецкого потока” не будут сорваны произвольным политическим решением Брюсселя”, – сказал Путин.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина