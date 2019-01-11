"Турецкий поток" планируется ввести в эксплуатацию к концу 2019 года

Газопровод “Турецкий поток” планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

Об этом сказал президент России Владимир Путин в интервью сербским СМИ.

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Путин отметил, что компания “Газпром” прорабатывает маршрут транспортировки газа Болгария – Сербия – Венгрия с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене. Но, по его словам, окончательное решение будет принято в зависимости от позиции Европейского союза.

“Мы полагаем, что заинтересованные в российском газе страны ЕС должны получить от Евросоюза гарантии, что планы продолжения “Турецкого потока” не будут сорваны произвольным политическим решением Брюсселя”, – сказал Путин.