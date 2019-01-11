"Северный поток – 2": строительные компании получили от США письма о санкциях

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Посол США в Германии Ричард Гренелл предупредил немецкие компании, что Вашингтон может наложить на них санкции за поддержку строительства газопровода “Северный поток – 2”.
Текст разосланного компаниям письма опубликовала газета Bild, передает Сегодня.
“Мы подчеркиваем, что, если компании, которые оказывают поддержку российскому энергетическому сектору, будут участвовать в каких-либо соответствующих проектах, это может повлечь введение санкций”, – написал Гренелл.
Он подчеркнул, “если из-за запуска “Северного потока – 2” и “Турецкого потока” европейские поставки газа через Украину станут избыточными, Киев потеряет свое значение в сфере политики безопасности, из-за чего возрастет риск интервенций со стороны России”.
Гренелл объяснил, что фирмы, которые поддерживают оба проекта, подрывают безопасность Украины и Европы. По информации газеты, письма, согласованные с властями США, разосланы многим немецким компаниям, которые, в свою очередь, восприняли их как шантаж.
“Письма нужно воспринимать не как угрозу, а как ясное выражение политической позиции США”, – прокомментировал изданию представитель Гренелла.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Windows 10 лишит пользователей 7 ГБ дискового пространстваВчера, 00:00 - 14176 25
Средняя зарплата в Украине в этом году превысит 10 тыс. грн – Минфин4 ч. назад - 662 12
Кому и на сколько в марте повысят пенсииВчера, 16:00 - 36755 10
В ДФС рассказали, планируют ли продлевать льготный период растаможивания "евроблях"5 ч. назад - 1552 9
Сколько лет надо украинцу, чтобы насобирать на новую квартиру (инфографика)2 ч. назад - 1976 8
Кому и на сколько в марте повысят пенсииВчера, 16:00 - 36755 10
В Канаде признали зависимость от иммигрантовВчера, 22:00 - 2454
Названы самые популярные новые автомобили в СШАВчера, 20:00 - 2008
Сколько лет надо украинцу, чтобы насобирать на новую квартиру (инфографика)2 ч. назад - 1976 8
Китай станет первой экономикой мира - BloombergВчера, 14:00 - 1939
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 1749 1
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 7674 3
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 1337 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 998
В австрийском университете тестируют "робота-библиотекаря"06.01.2019, 15:10 - 500