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"Северный поток – 2": строительные компании получили от США письма о санкциях

"Северный поток – 2": строительные компании получили от США письма о санкциях

Посол США в Германии Ричард Гренелл предупредил немецкие компании, что Вашингтон может наложить на них санкции за поддержку строительства газопровода “Северный поток – 2”.

Текст разосланного компаниям письма опубликовала газета Bild, передает Сегодня.

“Мы подчеркиваем, что, если компании, которые оказывают поддержку российскому энергетическому сектору, будут участвовать в каких-либо соответствующих проектах, это может повлечь введение санкций”, – написал Гренелл.

Он подчеркнул, “если из-за запуска “Северного потока – 2” и “Турецкого потока” европейские поставки газа через Украину станут избыточными, Киев потеряет свое значение в сфере политики безопасности, из-за чего возрастет риск интервенций со стороны России”.

Гренелл объяснил, что фирмы, которые поддерживают оба проекта, подрывают безопасность Украины и Европы. По информации газеты, письма, согласованные с властями США, разосланы многим немецким компаниям, которые, в свою очередь, восприняли их как шантаж.

“Письма нужно воспринимать не как угрозу, а как ясное выражение политической позиции США”, – прокомментировал изданию представитель Гренелла.

По материалам Сегодня
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