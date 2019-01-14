Еврокомиссия выдвинула предложение об условиях транзита газа после 2019 года

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Еврокомиссия выдвинула предложение НАК “Нафтогаз Украины” и российскому “Газпрому” об условиях транзита газа после 2019 года.
Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Шефчович по завершении трехсторонних газовых переговоров Украина-ЕС-Россия в Брюсселе.
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“В конце встречи я выдвинул сторонам предложение, которое предусматривает три основных параметра будущего соглашения: длительность, объемы и пошлины. Но оно также предусматривает такие важные параметры, как инвестиции, законодательные и технические требования. Не вдаваясь в детали с тем, чтобы обеспечить успешный результат, я убежден, что это честное предложение, основанное на нашем глубоком анализе и долгих экспертных переговорах”, – сказал он.
“Я бы хотел созвать следующую министерскую встречу в мае этого года. Мы предложили сторонам продолжить дискуссии на уровне старших экспертов”, – добавил Шефчович.
Председатель правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев заявил, что предложение Шефчовича – “это определенная точка отсчета, которую мы точно будем рассматривать”.
“Мы впервые ее услышали, впервые ее получили. Надеюсь, в ближайшие два месяца у нас будет достаточно времени, чтобы ее обсудить. Это предложение относительно будущих объемов и сроков контракта после 2019 года. Детали предложения пока комментировать не хочу”, – сказал он.
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