"Нафтогаз": Украина может выиграть у "Газпрома" иск на 12 млрд долларов

У Украины есть высокие шансы выиграть у российской компании “Газпром” арбитражный иск на 12 млрд долларов в качестве компенсации за ускоренную амортизацию украинской газотранспортной системы в случае прекращения транзита российского газа территорией Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НАК “Нафтогаз Украины”.

“У Украины есть высокие шансы выиграть у “Газпрома” очередной арбитражный иск на 12 миллиардов долларов в качестве компенсации за ускоренную амортизацию украинской ГТС в случае прекращения транзита российского газа по территории Украины”, – сообщили в Twitter компании.

Также в “Нафтогазе” привели слова исполнительного директора группы “Нафтогаз” Юрия Витренко, который объяснил, что речь идет об исковых требованиях, которые Украина выдвигает в рамках следующего арбитража, который уже начат. Сумма исковых требований – около 12 млрд долларов.

“Часть этих исковых требований является следствием того, что мы не ожидаем транзита через территорию Украины после 2019 года”, – цитирует пресс-служба заявление Витренко.

По его словам, если Россия будет продлевать контракт и газотранспортная система будет использоваться для транзита российского газа после 2019 года, “иск будет не на 12 миллиардов, а только на 2 миллиарда долларов”.

“Ибо 2 миллиарда – это все равно та доля расходов, которые не покрываются сейчас по текущему тарифу. Даже без ускоренной амортизации ГТС. Это в дополнение к взысканию (с “Газпрома “- ред.) на 2,7 миллиарда долларов, которые мы уже выиграли”, – привели слова Витренко в “Нафтогазе”.