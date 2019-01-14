"Укравтодор" инициирует жесткие ограничения на допустимый вес фур (инфографика)

Украине предлагают значительно уменьшить максимально допустимый вес грузовиков и пользоваться европейскими габаритно-весовыми параметрами.

Новые нормы позволят сохранить от разрушения отремонтированы дороги, пишет “Укравтодор” в Facebook.

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По европейским стандартам, двухосные фуры должны не превышать вес в 18 тонн, трехосные – 25 тонн, а четирехосевые – 32 тонны. Вес в 40 тонн допустим только для некоторых комбинированных грузовиков с 4-6 осями.

Зато сейчас в Украине все эти авто должны не превышать вес в 40 тонн, а контейнеровозы даже 44 тонны.

По мнению “Укравтодора”, именно сверхтяжелые грузовики разрушают украинские дороги. Особенно пагубного воздействия наносят машины, в которых на две оси приходится около 40 тонн. Тогда каждое колесо давит на дорогу так, что избежать ее быстрого разрушения практически невозможно.

При этом, именно двухосные грузовики больше всего курсируют по дорогам Украины.