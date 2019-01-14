В Укравтодоре сообщили, когда начнут строить первую платную дорогу в Польшу

Строительство первой платной дороги из Львова в Краковец (Польша) начнется в 2020 году.

Об этом сообщил руководитель “Укравтодора” Славомир Новак на своей странице в Facebook.

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“С 2020 года начнем второй этап реконструкции и нового строительства, в рамках которого запланировано строительство первой концессионной дороги Краковец-Львов”, – отметил Новак.

Кроме того, в течение последних двух лет “Укравтодор” в рамках реализации Go Highway уже полностью отремонтировал трассу Львов – Умань во Львовской, Тернопольской областях, обеспечив качественный проезд для всех категорий транспорта по дороге 2 категории на участке Львов – Хмельницкий и частично в Винницкой и Черкасской областях.

“В этом году будут завершены работы на участке Львов – Умань в Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях. Таким образом, уже к концу текущего года можно будет проехать по современной европейской дороге от Львова до Умани”, – говорится в сообщении.