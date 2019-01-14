НБУ в прошлом году реализовал памятных монет на 140 млн грн

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В 2018 году Национальный банк Украины реализовал памятных монет на сумму более 139 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
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“В 2018 году Национальным банком Украины на внутреннем рынке реализовано почти 3,1 млн шт. памятных монет на общую сумму 139,8 млн грн, из которых наибольшее по количеству реализовано памятных монет из сплава на основе цинка – почти 2 млн шт”, – сообщили в НБУ.
В Нацбанке отметили, что памятные монеты пользуются популярностью.
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