НБУ: Как распознать фальшивые гривны

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В Украине мошенники все чаще стали подделывать гривневые банкноты. Фальшивые купюры изымают даже из банкоматов и касс.
Чтобы не купить фальшивку, нужно проверять купюры. Защитные элементы можно увидеть “на глаз”.
Так, на банкнотах номиналом 100 и 500 грн есть “оконная” защитная лента. На банкноте номиналом 100 грн она имеет темно-серый цвет, 500 грн – коричневый. Лента содержит изображение номинала банкноты и графического знака гривны. При изменении угла наклона банкноты меняется направление движения фонового изображения ленты.
Надежнее покупать валюту в банках. В то же время при покупке или снятии валютного депозита нужно внимательно проверять каждую банкноту. Если есть сомнения, вы можете требовать отправить купюру на экспертизу или заменить ее на другую.
Покупать валюту также следует в пунктах обмена, у которых есть соответствующая лицензия Нацбанка. Кроме того, при покупке валюты вам обязаны выдать чек. Без него специалисты советуют не покупать или продавать валюту.
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