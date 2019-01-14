Алиментщиков с долгами будут трудоустраивать через Службу занятости

Сегодня около 108 тыс. должников по алиментам официально не имеют своего жилья, иного имущества или не имеют работы, что позволяет им уклоняться от уплаты алиментов.

Министерство юстиции подписало меморандумы о сотрудничестве с Государственной службой занятости и Государственной службой Украины по вопросам труда, которые помогут бороться с неплательщиками алиментов, которые избегают официального трудоустройства.

Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

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«Мы получим новые инструменты по погашению задолженности по алиментам … Мы будем обмениваться со Службой занятости информацией о вакантных позициях по всей стране, а мы знаем, что во многих отраслях по всей стране является нехватка рабочих кадров, и фактически предлагать сначала добровольно трудоустроиться должникам, а если они не захотят – то через инструмент общественно-полезных работ мы будем направлять этих должников на соответствующие вакансии, чтобы они работали и погашали задолженность перед украинскими детьми», – отметил министр.

По его словам, второй меморандум состоит в том, что Минюст будет предоставлять информацию органам Гоструда о должниках по алиментам, которые, по подозрению, работают без официального трудоустройства и получают заработную плату в конвертах. В таких случаях инспекторы Гоструда будут иметь возможность проводить проверки на предприятиях, на которые указывают опекуны ребенка.

При этом он добавил, что около 108 тыс. должников по алиментам официально не имеют своего жилья, иного имущества или не имеют работы, что позволяет им уклоняться от уплаты алиментов. В прошлом году в Минюст поступило около 10 тыс. жалоб на должников по алиментам о том, что они работают без официального оформления, получая зарплату в конвертах и не платят алиментов, как безработные.