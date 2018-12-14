Алименты в Украине: как новый закон ударил по неплательщикам

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В Украине закон, направленный на борьбу с неплательщиками алиментов, помог всего за несколько месяцев погасить десятки тысяч задолженностей. С начала года с должников было взыскано 4 млрд грн.
Об этом рассказал начальник Главного территориального управления юстиции в городе Киеве Станислав Куценко. По его словам, уплате алиментов хорошо помогает пеня.
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“Сейчас начала работать пеня за просрочку алиментов больше одного года, двух лет и трех лет. Если долг три года – это 50% пени. Если человек задолжал 100 тыс. грн, то 50 тыс. грн должен сверху заплатить”, – рассказал чиновник.
По его словам, украинцев призвали еще до 29 августа погасить долги по алиментам, “потому что теперь новые нормы заработали, и уже с пеней надо их оплачивать”.
Куценко назвал максимальные суммы погашения задолженностей: “У нас был рекорд 300 тыс. грн, 345 тыс. грн, но абсолютный рекорд был в сентябре 2018 года – в Печерском районе было взыскано почти 800 тыс. грн. Человек хотел поехать за границу на отдых, но имел запрет на выезд, и уже когда погасил сумму, мог ехать в зарубежную страну”.
Как отметил представитель Минюста, у ведомства сейчас около полумиллиона дел в отношении алиментов, но с начала года их количество уменьшилось на 50 тысяч.
“Сейчас должники активно платят алименты благодаря введению новых норм закона. 5 лет назад было 2 млн дел. Сейчас очень много дел было закрыто. В этом году было взыскано 4 млрд грн долгов в отношении алиментов, хороший прирост дает введение пени. Люди дополнительно платят проценты, если не успели заплатить алименты”, – рассказал он.
Также Куценко сообщил, как будут решать проблему 100 тыс. человек, которые трудоспособны, но не платят алименты из-за отсутствия официальной работы.
“Сейчас составляется меморандум с Государственной службой занятости. Тем гражданам, которые имеют возможности и трудоспособный возраст, предлагают работу из базы данных Госслужбы занятости”, – отметил чиновник.
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