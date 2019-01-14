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В Китае полиция разоблачила группировку банкиров-мошенников: изъяты 4,5 миллиарда долларов

В Китае полиция разоблачила группировку банкиров-мошенников: изъяты 4,5 миллиарда долларов

В Пекине правоохранители разоблачили преступную группировку, которая занималась нелегальной банковской деятельностью и переводами средств в Макао.

Задержаны 39 участников банды, передает Сегодня.

У преступников изъяли в общей сложности около 4,43 млрд долларов. Как выяснилось, группировка переводила деньги в Макао с помощью фиктивных безналичных платежей и банковских переводов. Там же средства переводились в гонконгские доллары и патаки и обналичивались. После этого деньги использовались клиентами преступной схемы в казино.

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Примечательно, что преступники имели широкую сеть банковских счетов во многих регионах страны. Для задержания всех участников преступного сообщества полиция одновременно провела спецоперацию в Пекине, Макао, а также провинциях Хэбэй, Хубэй и Гуандун.

Помимо денег, полиция конфисковала у задержанных четыре автомобиля, 32 нелегально модифицированных платежных POS-терминала, а также большое количество компьютеров, банковских карт и других предметов.

По материалам Сегодня
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