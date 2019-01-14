В сети украли данные около 773 млн email-адресов

Австралийский эксперт по кибербезопасности заявил о первой массовой утечке данных в 2019-м году. По его данным, пострадали около 773 млн уникальных email-адресов и 21 млн паролей.

Как передает The Next Web, автралийский эксперт по кибербезопасности Трой Хант сообщил о массовой утечке уникальных email-адресов.

По словам Ханта, на прошлой неделе пользователи несколько раз обращались к нему с просьбой проверить массив данных, который загрузили на файлообменник MEGA.

Украденная информация вмещала 12 тыс. файлов и около 2,7 млрд записей с общим размером в 87 Гб. Киберэксперт заявил, что позже файлы были удалены с платформы, но они до сих пор хранятся на популярном хакерском форуме и вмещают “коллекцию из более 2000 баз данных и комбинаций паролей и email-адресов, которые хранятся тематически”.

Всего сообщается об утечке 773 млн уникальных email-адресов и 21 млн паролей.

“Возможно, это самая большая утечка данных после колоссального краха Yahoo в 2013-м, который затронул почти три миллиарда аккаунтов. Единственное утешение в том, что в просочившихся файлах нет конфиденциальной информации, например данных кредитной карты”, – пишет The Next Web.

Чтобы проверить, нет ли среди украденных данных вашего электронного ящика, можно воспользоваться сервисами, которые проверяют email и пароли на предмет их утечки в сеть.