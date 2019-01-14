В сети украли данные около 773 млн email-адресов

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Австралийский эксперт по кибербезопасности заявил о первой массовой утечке данных в 2019-м году. По его данным, пострадали около 773 млн уникальных email-адресов и 21 млн паролей.
Как передает The Next Web, автралийский эксперт по кибербезопасности Трой Хант сообщил о массовой утечке уникальных email-адресов.
По словам Ханта, на прошлой неделе пользователи несколько раз обращались к нему с просьбой проверить массив данных, который загрузили на файлообменник MEGA.
Украденная информация вмещала 12 тыс. файлов и около 2,7 млрд записей с общим размером в 87 Гб. Киберэксперт заявил, что позже файлы были удалены с платформы, но они до сих пор хранятся на популярном хакерском форуме и вмещают “коллекцию из более 2000 баз данных и комбинаций паролей и email-адресов, которые хранятся тематически”.
Всего сообщается об утечке 773 млн уникальных email-адресов и 21 млн паролей.
“Возможно, это самая большая утечка данных после колоссального краха Yahoo в 2013-м, который затронул почти три миллиарда аккаунтов. Единственное утешение в том, что в просочившихся файлах нет конфиденциальной информации, например данных кредитной карты”, – пишет The Next Web.
Чтобы проверить, нет ли среди украденных данных вашего электронного ящика, можно воспользоваться сервисами, которые проверяют email и пароли на предмет их утечки в сеть.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Куда украинцам лучше поехать на заработкиВчера, 16:00 - 4394 15
ЕС инициировал переговоры с Украиной по спору из-за леса-кругляка13 ч. назад - 1084 14
Средства уже начали получать: в "Нафтогазе" рассказали, как проходит взыскание $2,6 миллиарда с "Газпрома"11 ч. назад - 1897 10
Эксперт прогнозирует рост инфляции из-за выплаты субсидий наличными11 ч. назад - 674 9
Вкладчики завалили банки деньгамиПозавчера, 14:00 - 9907 8
В Viber добавили новую функциюВчера, 22:00 - 10093 2
Медреформа в действии: кто получит бесплатное УЗИ и анализ крови13 ч. назад - 3275 2
Хакеры украли миллиард долларов в криптовалюте - Вloomberg9 ч. назад - 3227
Cadillac анонсировал свой первый электромобиль (фото)20 ч. назад - 3204
Tesla выпустила новое зарядное устройство для прямого подключения к розеткам19 ч. назад - 2545
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночью14.01.2019, 16:50 - 1202
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 2878 1
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 8836 5
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 1752 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 1314