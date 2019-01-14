Нафтогаз назвал цели Украины в трехсторонних газовых переговорах

НАК “Нафтогаз Украины” ставит главной задачей для трехсторонних переговоров Украина-Россия-ЕС сохранение транзита и соблюдения норм европейского права.

Об этом во время брифинга сказал председатель НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.

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“Главной задачей на этих переговорах является сохранение транзита. Второе – мы хотим, чтобы контракт соответствовал всем нормам европейского права. И если эти два условия будут выполнены, мы, во-первых, будем иметь объемы, во-вторых – гарантии, что эти объемы будут нам или предоставляться, или эти деньги будут предоставляться нам дополнительно, если российская сторона не будет выполнять свои обязательства”, – отметил Коболев.

Он также назвал препятствие к выполнению этих требований.

“Одна из главных проблем переговоров в Брюсселе – требование Газпрома восстановить так называемый “баланс”. О каком баланс идет речь? Украина платила за газ в 5-6 раз больше, чем получала за транзит. Сейчас мы платим за импортный газ на 0,5 млрд меньше, чем мы получаем за транзит газа”, – сказал Коболев.

По его мнению, российская сторона на переговорах тянет время в ожидании выборов в Украине – президентских и парламентских. При отсутствии новых договоров Россия может прекратить транзит в начале 2020 года, после завершения действующего контракта.