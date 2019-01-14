Украинцы за год оформили 4,8 млн биометрических загранпаспортов

В течение 2018 года в Украине было оформлено более 4,8 млн биометрических загранпаспортов.

Об этом сообщает Государственная миграционная служба Украины.

Читайте также: Паспорт Украины поднялся на три позиции за год

“Всего в течение 2018 года оформлено заграничных паспортов – 4 млн 815 тыс. 574”, – сообщили в ГМС.

Так, по данным ГМС, загранпаспортов было оформлено на более чем 782,3 тыс. больше, чем в 2017 году.