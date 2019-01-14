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Украинцы за год оформили 4,8 млн биометрических загранпаспортов

Украинцы за год оформили 4,8 млн биометрических загранпаспортов

В течение 2018 года в Украине было оформлено более 4,8 млн биометрических загранпаспортов.

Об этом сообщает Государственная миграционная служба Украины.

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“Всего в течение 2018 года оформлено заграничных паспортов – 4 млн 815 тыс. 574”, – сообщили в ГМС.

Так, по данным ГМС, загранпаспортов было оформлено на более чем 782,3 тыс. больше, чем в 2017 году.

По материалам УНН
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