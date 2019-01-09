Паспорт Украины поднялся на три позиции за год

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
За 2018 год Украина получила безвизовый доступ в 14 стран, поднявшись на три позиции в мировом рейтинге паспортов.
Об этом свидетельствуют данные обновленного Индекса паспортов компании Henley & Partners.
Читайте также: Два миллиона украинцев уже воспользовались безвизом – Порошенко
Так, по итогам года Украина занимает 41 место в рейтинге паспортов мира (против 44-й позиции годом ранее). Теперь для украинцев по безвизу доступны 128 стран мира, тогда как год назад их количество составляло 114.
В то же время лидером индекса стала Япония, граждане которой могут посещать без визы 190 стран мира. Год назад первое место занимала Германия с показателем 177 стран. Сейчас Германия делит третье место с Францией (188 страны с безвизовым посещением).
На втором месте расположилась Южная Корея, которая за три месяца добавила Индию в список безвизовых стран и поднялась в индексе на одну позицию. Сингапур также на втором месте с показателем 189 стран.
Великобритания и США продолжают терять позиции в индексе, и сейчас занимают 6-е место (185 стран). Значительное падение с 1-го места в 2015 году эксперты объясняют политикой “закрытых дверей” обеих стран.
Россия оказалась на 48 месте в рейтинге, как и годом ранее. Для россиян без виз доступны 119 стран мира.
Ирак и Афганистан остаются на последнем месте Индекса – 30 стран с безвизовым посещением.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Индекс Биг Мака: гривна оказалась одной из самых недооцененных валют мира (инфографика)Вчера, 10:00 - 2829 26
Минфин оценил объем платежей по госдолгу в 2019 годуВчера, 09:00 - 1213 13
Порошенко прогнозирует в 2019-м самый высокий за восемь лет экономический ростВчера, 09:45 - 1539 12
Прошлый год стал весьма успешным для банковской системы - экспертВчера, 21:00 - 346 8
Поменять систему отопления в доме можно будет без разрешенийВчера, 12:00 - 5458 6
Поменять систему отопления в доме можно будет без разрешенийВчера, 12:00 - 5458 6
ПриватБанк приостановит операции по картам клиентовВчера, 15:30 - 3896 4
Индекс Биг Мака: гривна оказалась одной из самых недооцененных валют мира (инфографика)Вчера, 10:00 - 2829 26
Дуров ликвидирует Telegram - СМИВчера, 14:45 - 2287
Украине предрекли лидерство по утрате рабочей силыВчера, 08:30 - 1840 5
Маск показал звездолет StarshipВчера, 12:10 - 734
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 6871 1
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 1099
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 836
В австрийском университете тестируют "робота-библиотекаря"06.01.2019, 15:10 - 425