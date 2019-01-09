Паспорт Украины поднялся на три позиции за год

За 2018 год Украина получила безвизовый доступ в 14 стран, поднявшись на три позиции в мировом рейтинге паспортов.

Об этом свидетельствуют данные обновленного Индекса паспортов компании Henley & Partners.

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Так, по итогам года Украина занимает 41 место в рейтинге паспортов мира (против 44-й позиции годом ранее). Теперь для украинцев по безвизу доступны 128 стран мира, тогда как год назад их количество составляло 114.

В то же время лидером индекса стала Япония, граждане которой могут посещать без визы 190 стран мира. Год назад первое место занимала Германия с показателем 177 стран. Сейчас Германия делит третье место с Францией (188 страны с безвизовым посещением).

На втором месте расположилась Южная Корея, которая за три месяца добавила Индию в список безвизовых стран и поднялась в индексе на одну позицию. Сингапур также на втором месте с показателем 189 стран.

Великобритания и США продолжают терять позиции в индексе, и сейчас занимают 6-е место (185 стран). Значительное падение с 1-го места в 2015 году эксперты объясняют политикой “закрытых дверей” обеих стран.

Россия оказалась на 48 месте в рейтинге, как и годом ранее. Для россиян без виз доступны 119 стран мира.

Ирак и Афганистан остаются на последнем месте Индекса – 30 стран с безвизовым посещением.