Укрзализныця запустила функцию онлайн-продажи льготных билетов людям с инвалидностью (инструкция)

Укрзализныця запустила в своем онлайн-сервисе функцию покупки льготных билетов для людей с инвалидностью.

Об этом у себя Facebook сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов.

Читайте также: Укрзализныця возобновляет возврат билетов через интернет: число и условия

“С сегодняшнего дня люди с инвалидностью смогут приобрести льготные билеты онлайн. При оформлении через Интернет информация об удостоверении, дающем право на льготный проезд, проверяется в режиме реального времени”, – написал Кравцов.

Он напомнил, что ранее льготные билеты можно было купить только в вокзальных кассах.

По словам главы Укрзализныци, пока этот сервис работает в тестовом режиме на сайте компании, однако вскоре появится в мобильном приложении.