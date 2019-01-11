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Укрзализныця возобновляет возврат билетов через интернет: число и условия

Укрзализныця возобновляет возврат билетов через интернет: число и условия

С 15 января 2019 года можно будет вернуть билеты через интернет.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Сегодня в 16:00 УЗ возобновляет операции возврата проездных документов через интернет.

Напомним, что с 15 декабря 2018 года для предотвращения злоупотреблений в пиковый период были приостановлены такие возвраты.

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Сумма, которую можно вернуть (зависит от времени до и после отправления поезда):

  • Не менее чем за 24 часа до отправления поезда – выплачивается полная стоимость билета (с вычетом комиссионных сборов);
  • От 24 до 9 часов – выплачивается полная стоимость билета и 50% стоимости плацкарты;
  • Меньше чем за 9 часов до отправления поезда – выплачивается полная стоимость билета, а стоимость плацкарты не выплачивается;
  • После отправления поезда, но не более чем через час после его отправления – выплачивается 10% стоимости билета и плацкарты.
По материалам Finance.UA
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