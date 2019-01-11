Укрзализныця возобновляет возврат билетов через интернет: число и условия

С 15 января 2019 года можно будет вернуть билеты через интернет.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Сегодня в 16:00 УЗ возобновляет операции возврата проездных документов через интернет.

Напомним, что с 15 декабря 2018 года для предотвращения злоупотреблений в пиковый период были приостановлены такие возвраты.

Мои fiнансы:

Сумма, которую можно вернуть (зависит от времени до и после отправления поезда):

Не менее чем за 24 часа до отправления поезда – выплачивается полная стоимость билета (с вычетом комиссионных сборов);

От 24 до 9 часов – выплачивается полная стоимость билета и 50% стоимости плацкарты;

Меньше чем за 9 часов до отправления поезда – выплачивается полная стоимость билета, а стоимость плацкарты не выплачивается;