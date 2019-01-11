Укрзализныця возобновляет возврат билетов через интернет: число и условия

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С 15 января 2019 года можно будет вернуть билеты через интернет.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Сегодня в 16:00 УЗ возобновляет операции возврата проездных документов через интернет.
Напомним, что с 15 декабря 2018 года для предотвращения злоупотреблений в пиковый период были приостановлены такие возвраты.
Сумма, которую можно вернуть (зависит от времени до и после отправления поезда):
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