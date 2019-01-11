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Порошенко заявил о максимальном росте ВВП за 7 лет

Порошенко заявил о максимальном росте ВВП за 7 лет

Президент Петр Порошенко заявил, что рост ВВП Украины по итогам 2018 года составит 3,4%, что является максимальным показателем за семь лет.

Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса и общественности Киверцивского района Волынской области.

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“Впервые обнародую сейчас эту цифру, но мы рассчитываем, что в пределах 3,4% будет рост ВВП за 18-й год. Это максимальный показатель за семь лет”, – сказал Порошенко.

По материалам Корреспондент.net
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