В Кабмине заявили о стабильных показателях в экономике в начале 2019

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Украина начала 2019 год со стабильными показателями экономики.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив во время согласительного совета парламента.
В частности, по его словам, ВВП растет 11 кварталов подряд.
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“Мы начинаем новый год со стабильными показателями экономики. Во-первых, ВВП растет 11 кварталов подряд. Прогноз ВВП за 2018-й год – более 3%. Во-вторых, инфляция меньше 10% процентов, а это – самый низкий показатель за пять последних лет. При этом рост уровня зарплат украинцев превысило темпы инфляции. По состоянию на ноябрь, средняя зарплата в Украине в годовом измерении выросла на 22,5%”, – заявил Кубив.
Первый вице-премьер подчеркнул, что сейчас продолжается и повышение позиций Украины в международных рейтингах по легкости ведения бизнеса.
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