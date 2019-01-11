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В Украине начнут по-новому проверять качество коммунальных услуг

В Украине начнут по-новому проверять качество коммунальных услуг

Вступил в силу порядок проведения проверки соответствия качества предоставления некоторых коммунальных услуг.

Соответствующее постановление Кабинета Министров от 27 декабря 2018 г. № 1145 опубликовано в официальных изданиях: “Урядовий кур’єр” от 5 января 2019 г. – № 3 и “Официальный вестник Украины” от 15 января 2019 г. – № 4.

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Порядком регулируются вопросы проверки качества оказания услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения, централизованного водоотвода, обращения с бытовыми отходами в части предоставления услуг по вывозу бытовых отходов, а также услуг по управлению многоквартирным домом.

В случае непредоставления, предоставления не в полном объеме или ненадлежащего качества указанных коммунальных услуг потребитель или управляющий многоквартирного дома (по поручению совладельцев многоквартирного дома в случае принятия ими соответствующего решения) имеет право вызвать исполнителей коммунальных услуг для проверки качества или количества предоставленных услуг.

Потребитель также имеет право обратиться в соответствующие уполномоченные государственные органы по поводу защиты нарушенных прав относительно качества предоставления коммунальных услуг или услуг по управлению многоквартирным домом.

По материалам УКРИНФОРМ
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