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НКРЭКУ вводит контроль за качеством теплоснабжения

НКРЭКУ вводит контроль за качеством теплоснабжения

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, вводит мониторинг качества теплоснабжения для потребителей.

Об этом написала на своей странице в Facebook глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.

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“Вводим мониторинг показателей качества в сфере теплоснабжения. Теперь мы сможем информировать потребителей и все заинтересованные стороны о показателях качества услуг по теплоснабжению лицензиатов Комиссии. В перспективе — учитывать показатели качества услуг при установлении тарифов лицензатам в сфере теплоснабжения”, — написала А.Кривенко.

По материалам УНН
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