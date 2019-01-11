День финансов, 15 января: возврат ж/д билетов, новые правила выхода на пенсию, "липовые" сообщения от банков

15 января, вторник. Новости о том, как не потерять свои деньги.

УЗ возобновляет возврат билетов через интернет. Укрзализныця возобновляет операции возврата проездных документов через интернет. Полную стоимость билета можно получить, если вернуть не менее чем за 24 часа до отправления поезда. А вот если вернуть билет после отправления поезда, то возврат будет всего лишь 10% от стоимости.

Выход на пенсию в 2019 году по новым правилам. Согласно новым требованиям, в этом году на заслуженный отдых могут выйти только те украинцы, которые достигли в 2019-м 60-летия и имеют от 16 до 26 лет стажа. Нет стажа – нет пенсии, говорят в Минсоцполитики. В формуле расчета пенсии вместо заработной платы за два прошедших года будут использовать показатель за три года.

В то же время министр социальной политики Андрей Рева утверждает, что совокупные поступления в Пенсионный фонд в этом году составят около 400 млрд грн. Этих средств должно хватить на проведение индексации пенсий.

Эксперт рассказал, как правильно оплатить электроэнергию. Жители Киева в феврале могут получить два счета за потребленную электроэнергию. Первый – от нового поставщика, а второй – от оператора системы распределения, в котором имеется долг за потребленную электроэнергию в 2018 году. За потребленную электроэнергию в декабре 2018 года и возможные долги необходимо платить оператору. Поэтому, если ошибочно оплатить задолженность по другим реквизитам, то долг останется непогашенным.

Штрафы за теневую занятость. В течение прошлого года за использование наемного труда без оформления трудовых отношений были оштрафованы 1738 работодателей. Наибольшее количество неоформленных работников выявлено в торговле, деятельности гостиниц и ресторанов, строительстве, промышленности, сельском хозяйстве.

Советы, как отличить настоящие банковские сообщения от “липовых”. Финансисты говорят, что банки, как правило, отправляют сообщение, которое состоит из четырех- или семизначного номера телефона, либо это будет название банка вместо обычного номера. Если присылается SMS с 11-значного номера – с такого, как пользуемся мы – то это можно считать мошенничеством. Отличить настоящие банковские сообщения о зачислении средств от “липовых”, которые присылают мошенники, совсем не трудно. Главное – знать, на что обращать внимание.