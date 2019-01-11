День финансов, 15 января: возврат ж/д билетов, новые правила выхода на пенсию, "липовые" сообщения от банков

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
15 января, вторник. Новости о том, как не потерять свои деньги.
УЗ возобновляет возврат билетов через интернет. Укрзализныця возобновляет операции возврата проездных документов через интернет. Полную стоимость билета можно получить, если вернуть не менее чем за 24 часа до отправления поезда. А вот если вернуть билет после отправления поезда, то возврат будет всего лишь 10% от стоимости.
Выход на пенсию в 2019 году по новым правилам. Согласно новым требованиям, в этом году на заслуженный отдых могут выйти только те украинцы, которые достигли в 2019-м 60-летия и имеют от 16 до 26 лет стажа. Нет стажа – нет пенсии, говорят в Минсоцполитики. В формуле расчета пенсии вместо заработной платы за два прошедших года будут использовать показатель за три года.
В то же время министр социальной политики Андрей Рева утверждает, что совокупные поступления в Пенсионный фонд в этом году составят около 400 млрд грн. Этих средств должно хватить на проведение индексации пенсий.
Эксперт рассказал, как правильно оплатить электроэнергию. Жители Киева в феврале могут получить два счета за потребленную электроэнергию. Первый – от нового поставщика, а второй – от оператора системы распределения, в котором имеется долг за потребленную электроэнергию в 2018 году. За потребленную электроэнергию в декабре 2018 года и возможные долги необходимо платить оператору. Поэтому, если ошибочно оплатить задолженность по другим реквизитам, то долг останется непогашенным.
Штрафы за теневую занятость. В течение прошлого года за использование наемного труда без оформления трудовых отношений были оштрафованы 1738 работодателей. Наибольшее количество неоформленных работников выявлено в торговле, деятельности гостиниц и ресторанов, строительстве, промышленности, сельском хозяйстве.
Советы, как отличить настоящие банковские сообщения от “липовых”. Финансисты говорят, что банки, как правило, отправляют сообщение, которое состоит из четырех- или семизначного номера телефона, либо это будет название банка вместо обычного номера. Если присылается SMS с 11-значного номера – с такого, как пользуемся мы – то это можно считать мошенничеством. Отличить настоящие банковские сообщения о зачислении средств от “липовых”, которые присылают мошенники, совсем не трудно. Главное – знать, на что обращать внимание.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мошенники объявили "охоту" на украинцев, которые торгуют в интернете7 ч. назад - 3516 31
В Украине выросла средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры на 14%10 ч. назад - 2697 12
Когда вкладчикам банка "Киевская Русь" отказывали в возврате средств, И.Луценко доступ к средствам получил7 ч. назад - 1016 7
Румыния пытается помешать строительству газопровода "Северный поток-2"2 ч. назад - 372 6
Рева не исключает повышения цены на газ8 ч. назад - 1059 6
Мошенники объявили "охоту" на украинцев, которые торгуют в интернете7 ч. назад - 3516 31
Парижская биткоин-головоломка на $1000 разгадана (фото)14 ч. назад - 3188
Жительница Киева заплатила рекордную сумму налога на доходы физлиц5 ч. назад - 3130
В Украине выросла средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры на 14%10 ч. назад - 2697 12
Кто не получит пенсию в 2019 году (инфографика)6 ч. назад - 2420 5
Космический корабль Dragon впервые приводнился в Тихом океане ночьюВчера, 16:50 - 652
Маск показал звездолет Starship11.01.2019, 12:10 - 2298 1
АвтоКрАЗ изготовил новый мощный тягач для военных (фото)09.01.2019, 12:10 - 8183 4
Harley-Davidson начала принимать заказы на электрический мотоцикл08.01.2019, 15:10 - 1544 1
LG разрабатывает растягивающийся смартфон07.01.2019, 15:10 - 1139