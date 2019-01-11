Мошенники объявили "охоту" на украинцев, которые торгуют в интернете

Мошенники научились обманывать продавцов в интернете, своих жертв аферисты оставляют без денег и без товара, пишет Сегодня.

Финансист Татьяна Пономарева говорит: отличить настоящие банковские сообщения о зачислении средств от “липовых”, которые присылают мошенники, совсем не трудно. Главное – знать, на что обращать внимание.

“Банки, как правило, отправляют сообщение, которое состоит из четырех- или семизначного номера телефона, либо это будет название банка вместо обычного номера. Если присылается SMS с 11-значного номера – с такого как пользуемся мы – то это можно считать мошенничеством”, – поясняет Пономарева.

Мошенники придумали десятки схем, как выманить деньги у пользователей сайтов объявлений. Например, вместо SMS могут звонить якобы от имени банка и убеждать в поступлении средств на ваш счет. Впрочем, настоящие работники финансовых учреждений так поступать не имеют права.