Кто не получит пенсию в 2019 году (инфографика)

В Украине с 2019 года действуют новые пенсионные правила. В формуле расчета пенсии вместо заработной платы за два прошедших года, как это было в 2018-м, будут использовать показатель за три года.

Согласно новым требованиям, в этом году на заслуженный отдых могут выйти только те украинцы, которые имеют 26 лет стажа и более. Нет стажа – нет пенсии. Такое правило, как объясняют в Министерстве социальной политики, должно стимулировать украинцев выходить из “тени”, получать “белую” зарплату и платить налоги.

Кто не получит пенсию

Лица, достигшие в 2019-м 60-летия и не заработавшие 15 лет стажа;

Кто выйдет на пенсию в 63 года