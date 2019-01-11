Кто не получит пенсию в 2019 году (инфографика)

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В Украине с 2019 года действуют новые пенсионные правила. В формуле расчета пенсии вместо заработной платы за два прошедших года, как это было в 2018-м, будут использовать показатель за три года.
Согласно новым требованиям, в этом году на заслуженный отдых могут выйти только те украинцы, которые имеют 26 лет стажа и более. Нет стажа – нет пенсии. Такое правило, как объясняют в Министерстве социальной политики, должно стимулировать украинцев выходить из “тени”, получать “белую” зарплату и платить налоги.
Кто не получит пенсию
Кто выйдет на пенсию в 63 года
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