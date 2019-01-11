Заплатишь не по тем реквизитам - будет долг: эксперт рассказал, как оплатить электроэнергию

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Жители Киева в феврале могут получить два счета за потребленную электроэнергию.
Первый – от нового поставщика, а второй – от оператора системы распределения, в котором имеется долг за потребленную электроэнергию в 2018 году.
Об этом рассказал коммерческий директор ДТЭК Киевские электросети Александр Бемм.
Это связано с тем, что в Украине начался первый этап государственной реформы рынка электроэнергии: энергоуслуги клиентам отныне будут предоставлять две разные компании.
В частности, оператор будет осуществлять деятельность исключительно по распределению электроэнергии и эксплуатации электросетей, а компания-поставщик будет заниматься поставкой электроэнергии потребителям, отвечать за начисление платежей и расчеты.
При этом за потребленную электроэнергию в декабре 2018 года и возможные долги необходимо платить оператору.
“Если клиент ошибочно оплатит задолженность по другим реквизитам, то, увы, долг останется непогашенным. Всем потребителям нужно быть внимательными в переходный период, чтобы избежать недоразумений”, – резюмировал Бемм.
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