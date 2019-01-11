Рева объяснил, хватит ли у ПФУ денег на повышение пенсий

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Совокупные поступления в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в этом году составят около 400 млрд грн, которых должно хватить на проведение индексации пенсий в стране.
Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.
“На выполнение всех государственных программ и покрытие дефицита Пенсионного фонда будет предусмотрено почти 167 млрд грн из Государственного бюджета, плюс – собственные доходы Пенсионного фонда будут где-то в районе 240 млрд грн. В целом это будет примерно около 400 млрд грн”, – отметил министр.
По его словам, увеличение поступлений в ПФУ связано с ростом минимальной зарплаты в стране и, соответственно, ростом ЕСВ. Кроме того, по его словам, на 25% выросли зарплаты в стране в целом, что также дает рост отчислений. Кроме того, на 468 тыс. человек увеличилось количество плательщиков ЕСВ за счет детенизации занятости.
При этом он добавил, что на ближайшем заседании Кабмин планирует утвердить бюджет Пенсионного фонда на 2019 год.
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