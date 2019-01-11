Штрафы за теневую занятость в 2018 году получили 1738 работодателей

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В течение прошлого года 1738 работодателей были оштрафованы за использование наемного труда без надлежащего оформления трудовых отношений.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам труда.
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“По результатам инспекционных посещений по вопросам оформления трудовых отношений инспекторам труда вынесено 1 тыс. 738 постановлений о наложении штрафных санкций согласно статье 265 Кодекса законов о труде Украины. Наибольшее количество работников, допущенных к выполнению работы без надлежащего оформления трудовых отношений, выявлено в торговле, деятельности гостиниц и ресторанов, строительстве, промышленности, сельском хозяйстве”, – отметили в пресс-службе.
Как уточнили в Гоструда, штрафы к работодателям зачастую применяют при наличии в организации или на предприятии работников или без заключения трудовых договоров с ними, или если наемный труд используется без уведомления Государственной фискальной службы, или в случае подмены трудовых гражданско-правовыми отношениями.
При этом в Службе добавили, что в течение 2018 года инспекторами труда были проверены 12 тыс. 641 работодатель относительно соблюдения законодательства по вопросам оформления трудовых отношений. В целом же инспекторами труда обеспечен постоянный контроль за оформлением трудовых отношений с наемными работниками на предприятиях, в учреждениях, организациях и физическими лицами-предпринимателями.
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