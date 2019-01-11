Зубко рассказал о приоритетах сельской медицины

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14 млн украинцев, проживающих в селах, должны быть обеспечены доступной и качественной первичной медицинской помощью. Эта задача принятого Парламентом закона 2206, инициированного Президентом Украины Петром Порошенко. Конечная цель которого — снизить в течение 2-3-5 лет смертность украинцев, проживающих в сельской местности, по трем наиболее распространенным в Украине заболеваниям: сердечно-сосудистым болезням, бронхиальной астме, сахарному диабету.
Об этом сказал вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.
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«Развивая сельскую первичную медицинскую помощь и с помощью телемедицины, мы ставим цель: за счет ранней диагностики уменьшить втрое смертность от инфаркта в селах», — отметил Геннадий Зубко.
По его словам, к трем нозологиям сегодня можно добавить еще одну — дерматологию. Ведь дерматологические проблемы имеет значительная часть населения. Консультации именно по дерматологии составляют сегодня 20% обращений.
«Озвученные цели мы ставим как на уровне Украины, так же они должны быть поставлены на уровне каждой сельской амбулатории в состоятельной сети первичной медицинской помощи. И для 100-процентного достижения этих целей нам необходимо обеспечить три основные вещи: способная сельская сеть с необходимым количеством амбулаторий, семейный врач с надлежащими условиями труда (заработная плата, помещения, жилье, транспорт), современное оснащение и главное — возможности телемедицинских услуг», -подчеркнул Геннадий Зубко.
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