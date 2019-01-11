Гройсман рассказал, какие медицинские исследования будут бесплатными

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В Украине стартует медицинская программа “Бесплатная диагностика”.
Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.
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“С 1 июля 2019 года Правительство вводит программу “Бесплатная диагностика”, которая включает 54 вида исследований. Среди них 20 анализов, 6 видов УЗИ, 4 вида биопсии, маммография, 5 видов рентгена, операции однажды и т.д.”, – сообщает премьер.
Все анализы и обследования пациент может получить абсолютно бесплатно, если на них его направил личный врач.
На программу в Госбюджете-2019 заложено 2 млрд грн.
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