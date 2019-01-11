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Обнародован рейтинг стоимости проезда в областях Украины

Обнародован рейтинг стоимости проезда в областях Украины

Государственная служба статистики обнародовала данные относительно средних потребительских цен на товары и услуги по Украине в 2018 году.

Об этом сообщает Госстат.

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По данным статистического ведомства, проезд в городском транспорте за год подорожал 42,3% – с 3,12 грн до 4,44 грн.

В то же время, бензин А-95 подорожал за год на 8,1% до 30,43 грн за литр, бензин А-92 на 7,4% до 29,31 грн, газ сжиженный для автомобилей на 14,4% до 14,5 грн.

Таким образом, цены на проезд в городском транспорте по 2018 год выросли в пять раз больше бензина.

Цены на проезд, грн за билет, декабрь 2018 года:

Данные по Закарпатской области отсутствуют.

По материалам РБК-Украина
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