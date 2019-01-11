Госстат показал, как подорожали продукты за год (список)

За 2018 год ряд продуктов в Украине подорожали в несколько раз.

Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

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Так, среди продовольственных товаров больше всего подорожали овощи. Цены на лук выросли за год на 208%, на капусту на 103%. Свекла подорожала на 73%, морковь – на 77%, картофель – на 33%.

Вдвое больше, чем уровень общей инфляции, выросли цены на хлеб – на 20-23%.

Цены на мясо, рыбу и молочные продукты выросли в пределах инфляции (около 10%).

В то же время яблоки подешевели на 45%, яйца на 9%, сахар на 10%.

Кроме того, значительно выросли цены на сигареты – на 23-27%. Водка за год подорожала всего на 11%.