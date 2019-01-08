Цены на продукты питания в Киеве — самые высокие в Украине

Киев, а также Донецкая и Закарпатская области возглавили рейтинг регионов с самыми высокими ценами на социальные продукты питания.

Об этом сообщил глава Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

“Анализ данных официальной статистики за последний месяц осени показал, что Киев, Донецкая и Закарпатская области имеют самую высокую стоимость социальных продуктов питания. Вместе эти регионы имеют больше половины самых дорогих продуктов из перечня, который мониторится Госстатом”, – написал Дорошенко.

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Лидером рейтинга с самыми высокими ценами на продукты является Киев, где сразу семь социальных продуктов имеют самую высокую цену среди всех регионов Украины.

Второе место делят Донбасс и Закарпатье с пятью продуктами с высокой стоимостью.

Третья позиция у Херсонщины с тремя наименованиями продуктов из социальной корзины.

Нет максимальных цен в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Тернопольщина является регионом с самыми низкими ценами на треть социальной корзины. В тройке регионов с комфортными ценами также Полтавщина и Днепропетровщина.

Год назад рейтинг регионов с самыми низкими ценами был такой: Львовщина, Тернопольщина и Запорожье.