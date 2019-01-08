Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 111 0

Цены на продукты питания в Киеве — самые высокие в Украине

Цены на продукты питания в Киеве — самые высокие в Украине

Киев, а также Донецкая и Закарпатская области возглавили рейтинг регионов с самыми высокими ценами на социальные продукты питания.

Об этом сообщил глава Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

“Анализ данных официальной статистики за последний месяц осени показал, что Киев, Донецкая и Закарпатская области имеют самую высокую стоимость социальных продуктов питания. Вместе эти регионы имеют больше половины самых дорогих продуктов из перечня, который мониторится Госстатом”, – написал Дорошенко.

Читайте также: Из 1,7 млн безработных только 20% зарегистрированы в государственной службе занятости – Минсоц

Лидером рейтинга с самыми высокими ценами на продукты является Киев, где сразу семь социальных продуктов имеют самую высокую цену среди всех регионов Украины.

Второе место делят Донбасс и Закарпатье с пятью продуктами с высокой стоимостью.

Третья позиция у Херсонщины с тремя наименованиями продуктов из социальной корзины.

Нет максимальных цен в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Тернопольщина является регионом с самыми низкими ценами на треть социальной корзины. В тройке регионов с комфортными ценами также Полтавщина и Днепропетровщина.

Год назад рейтинг регионов с самыми низкими ценами был такой: Львовщина, Тернопольщина и Запорожье.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина