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Apple разрабатывает "умную" одежду

Apple разрабатывает "умную" одежду

Техногигант Apple подал патент на создание одежды, подключающейся к смартфону с помощью беспроводной связи.

Заявка была размещена на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США под названием “Ткань со встроенными электрическими компонентами”, информирует Apple Insider.

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Одежда будет состоять из материала, в котором будут находиться “проводящие” и “изоляционные” нити. “Проводящие” волокна будут находиться во внутренних слоях плетения и обеспечивать распространение электрического сигнала во все части такой одежды. Из “изоляционных” нитей создадут внешние слои одежды, для предотвращения любого контакта кожи носителя с “проводящими” волокнами.

Такая умная одежда будет информировать своего владельца о его здоровье и выводить данные на экран iPhone или проигрывать музыку с помощью встроенных наушников.

По материалам Деловая Столица
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