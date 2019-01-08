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Apple представит три модели iPhone в 2019 году - WSJ

Apple представит три модели iPhone в 2019 году - WSJ

Американская корпорация Apple планирует представить три новые модели iPhone осенью 2019 года, в том числе альтернативу бюджетной модели XR с жидкокристаллическим дисплеем.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Согласно информации источников, среди нововведений, которые готовит Apple, – тройная камера на задней панели для премиальной модели iPhone и двойные камеры для двух других моделей.

Кроме того, сообщается, что в 2020 году Apple может отказаться от модели с LCD-экраном и полностью перейдет на оснащение iPhone дисплеями с технологией органических светодиодов (OLED). В частности, эти дисплеи имеют более высокую контрастность по сравнению с более дешевыми жидкокристаллическими экранами.

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По материалам РБК-Украина
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