Apple представит три модели iPhone в 2019 году - WSJ

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Американская корпорация Apple планирует представить три новые модели iPhone осенью 2019 года, в том числе альтернативу бюджетной модели XR с жидкокристаллическим дисплеем.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
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Согласно информации источников, среди нововведений, которые готовит Apple, – тройная камера на задней панели для премиальной модели iPhone и двойные камеры для двух других моделей.
Кроме того, сообщается, что в 2020 году Apple может отказаться от модели с LCD-экраном и полностью перейдет на оснащение iPhone дисплеями с технологией органических светодиодов (OLED). В частности, эти дисплеи имеют более высокую контрастность по сравнению с более дешевыми жидкокристаллическими экранами.
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