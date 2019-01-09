Украина в прошлом году значительно нарастила импорт овощей - эксперты

Украина в 2018 году импортировала овощей и картофеля на $92,5 млн, в то время как экспорт этих товаров составил $40 млн.

Аналитики EastFruit считают, что страна не полностью использует возможности в производстве и экспорте овощей, которые открываются перед ней в летний период.

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“По итогам 2018 года Украина импортировала овощей и картофеля на $92,5 млн (без учета грибов и бобовых культур), в то время как экспорт этих товаров едва достигал $40 млн. Таким образом торговый дефицит Украины по овощам и картофелю составил около $53 млн, увеличившись на $20 млн за год. И если экспорт за год вырос всего лишь на 7%, то импорт овощей увеличился сразу на 40%”, – говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что Украина в прошлом году имела торговый дефицит во всех овощных позициях, кроме замороженных овощей и овощной консервации, где торговый профицит был минимальным. В 2018 году больше всего – почти в три раза, вырос импорт моркови. Наибольшую экспортную выручку Украине давали томаты (26%) и замороженные овощи (21%). Еще год назад удельный вес этих позиций в экспорте был выше – 37% и 24% соответственно.

Поэтому, отметили аналитики, очень важно, чтобы в ближайшие годы аграрии инвестировали не столько в количество, как в качество при выращивании овощей, а также обращали внимание на высокоценные овощи, спрос на которые в мире растет и которые можно успешно экспортировать. Прежде всего речь идет о таких культурах, как спаржа, листовые салаты, зелень, различные новые виды капустных культур, артишок и тому подобное.