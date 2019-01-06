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Украина установила рекорд по экспорту яблок

Украина установила рекорд по экспорту яблок

Украина в ноябре 2018 года побила рекорд по экспорту яблок, продав за рубеж 8 тысяч тонн за месяц.

Об этом сообщает EastFruit.

Таким образом, экспорт яблок из Украины вырос на 55% по сравнению с ноябрем 2017 года, а в сравнении с октябрем 2018 – в 2,8 раза.

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“Украина впервые в истории экспортировала за месяц больше 8 тысяч тонн яблока, если не брать во внимание только украинское яблоко. И хотя, как и ранее, значительный объем экспорта яблока из Украины, около 51%, предназначается для реэкспорта в Россию, о чем свидетельствуют поставки в Беларусь и Молдову, рост экспорта в других направлениях поражает”, – сказал руководитель Украинской плодоовощной ассоциации Федор Рыбалко.

Среди стран Евросоюза, куда продали около четверти всего экспорта, больше всего покупала Болгария. На эту страну пришлась почти половина экспорта в ЕС. 27% экспорта поехали в Швецию. Половина яблок, которые продает Евросоюзу Украина – органическое яблоко для пюре, соков и концентрата.

Также вырос экспорт стран Востока. Если не брать в расчет промышленное яблоко, то доля Ближнего Востока в экспорте составляет 14%. В Гонконг, Шри-Ланку, Сингапур, Малайзию и Индонезию продали 3% от экспорта десертного яблока.

По материалам ТСН
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