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Украина хочет увеличить экспорт зерна в Саудовскую Аравию

Украина хочет увеличить экспорт зерна в Саудовскую Аравию

Межправительственная украинско-саудовская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству рассмотрела вопрос увеличения экспорта украинского зерна.

Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

“Сторонами детально рассматривались вопросы увеличения экспорта украинского зерна, учитывая процедуры и правила для участия украинских компаний в тендерах по зерну и ячменю, которые организуются Саудовской зерновой организацией”, – говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что 21-23 ноября в Киеве состоялось шестое заседание Межправительственной украинско-саудовской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества под председательством вице-премьер-министра Украины Павла Розенко и министра окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства королевства Саудовская Аравия Абдулрахмана бин Абдулмухсин Аль-Фадли.

“Королевство Саудовская Аравия является одним из приоритетных для Украины партнеров среди стран Арабского мира. В 2018 году наблюдается положительная динамика двусторонней торговли. За 9 месяцев 2018 года товарооборот между Украиной и Саудовской Аравией увеличился на 12,3% и составил 632,42 млн долларов “, – сообщают в МЭРТ.

По материалам УКРИНФОРМ
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