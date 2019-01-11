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WhatsApp тестирует новую функцию

WhatsApp тестирует новую функцию

Мессенджер WhatsApp может вскоре представить новую функцию для пользователей Android – аутентификация через отпечатки пальцев.

Об этом сообщает портал Money Control.

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“Мессенджер WhatsApp, которым владеет Facebook, может вскоре представить новую функцию для пользователей Android – аутентификация через отпечатки пальцев”, – говорится в сообщении.

Однако сейчас не известно, когда именно эта функция будет представлена.

Как сообщает портал, похожая функция уже используется в банковских приложениях и смартфонах и обеспечивает защиту против несанкционированного доступа к данным третьими лицами. Новое обновление WhatsApp позволит пользователям, в частности, защитить свои сообщения, фото, документы от посторонних людей.

Согласно информации портала WABetaInfo, новая функция появится в обновлении WhatsApp 2.19.3 для пользователей Android.

По материалам УКРИНФОРМ
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