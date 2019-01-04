WhatsApp перестанет работать на некоторых гаджетах

Мессенджер WhatsApp станет недоступен на некоторых устройствах. В частности, приложение уже перестало работать на гаджетах с операционной системой Nokia Series 40.

Об этом пишет MICEtimes.

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Разработчики мессенджера поддерживали Nokia S40 до конца 2018 года, однако с 1 января текущего года поддержка себя исчерпала.

Также с 1 февраля 2019 года мессенджер перестанет быть доступен на устройствах с операционной системой Android 2.3.7.