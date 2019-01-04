Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 20 0

WhatsApp перестанет работать на некоторых гаджетах

WhatsApp перестанет работать на некоторых гаджетах

Мессенджер WhatsApp станет недоступен на некоторых устройствах. В частности, приложение уже перестало работать на гаджетах с операционной системой Nokia Series 40.

Об этом пишет MICEtimes.

Читайте также: Facebook разрабатывает криптовалюту для переводов в WhatsApp – Bloomberg

Разработчики мессенджера поддерживали Nokia S40 до конца 2018 года, однако с 1 января текущего года поддержка себя исчерпала.

Также с 1 февраля 2019 года мессенджер перестанет быть доступен на устройствах с операционной системой Android 2.3.7.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2019. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина